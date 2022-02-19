Enes'in tahliyesine itiraza 'Karar yasaya göre alınmıştır' gerekçesiyle ret - Son Dakika

BURSA'da, tornavidayla önünü kesip, boğazını sıkarak cep telefonunu isteyen Erkan Aysu'yu (33) bıçakla öldüren Enes Kör'ün (21) 37 gün kaldığı cezaevinden tahliyesine yapılan itiraz reddedildi. Mahkemece 'Tahliye kararı usul ve yasalara uygun verilmiştir' görüşü bildirildi. Sanık Kör, tutuksuz yargılanacak.

Olay, 3 Ocak günü saat 08.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Aysu, Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Kör'ün, boş zamanlarında çalıştığı süpermarkete giderken yolunu kesip, elindeki tornavidayı göstererek cep telefonunu istedi. Aysu, kendisine olumsuz cevap veren Kör'e "Seni burada öldürürüm, kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayayıp, boğazını sıktı. Cebindeki bıçağı çıkaran Kör, Aysu'yu yaralayıp, yakındaki evine geri döndü. Kör, daha sonra olayı anlattığı ağabeyiyle Aysu'nun bulunduğu yere gitti. Ağabeyi 112'yi arayıp durumu bildirirken, Enes Kör de işe gitti. Birçok suçtan 20 kaydının bulunduğu öne sürülen Erkan Aysu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çalıştığı markette gözaltına alınan Enes Kör ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.