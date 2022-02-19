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Enes'in tahliyesine itiraza 'Karar yasaya göre alınmıştır' gerekçesiyle ret - Son Dakika

Enes'in tahliyesine itiraza 'Karar yasaya göre alınmıştır' gerekçesiyle ret

19.02.2022 12:37
Enes'in tahliyesine itiraza 'Karar yasaya göre alınmıştır' gerekçesiyle ret

BURSA'da, tornavidayla önünü kesip, boğazını sıkarak cep telefonunu isteyen Erkan Aysu'yu (33) bıçakla öldüren Enes Kör'ün (21) 37 gün kaldığı cezaevinden tahliyesine yapılan itiraz reddedildi.

BURSA'da, tornavidayla önünü kesip, boğazını sıkarak cep telefonunu isteyen Erkan Aysu'yu (33) bıçakla öldüren Enes Kör'ün (21) 37 gün kaldığı cezaevinden tahliyesine yapılan itiraz reddedildi. Mahkemece 'Tahliye kararı usul ve yasalara uygun verilmiştir' görüşü bildirildi. Sanık Kör, tutuksuz yargılanacak.

Olay, 3 Ocak günü saat 08.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Aysu, Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Kör'ün, boş zamanlarında çalıştığı süpermarkete giderken yolunu kesip, elindeki tornavidayı göstererek cep telefonunu istedi. Aysu, kendisine olumsuz cevap veren Kör'e "Seni burada öldürürüm, kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayayıp, boğazını sıktı. Cebindeki bıçağı çıkaran Kör, Aysu'yu yaralayıp, yakındaki evine geri döndü. Kör, daha sonra olayı anlattığı ağabeyiyle Aysu'nun bulunduğu yere gitti. Ağabeyi 112'yi arayıp durumu bildirirken, Enes Kör de işe gitti. Birçok suçtan 20 kaydının bulunduğu öne sürülen Erkan Aysu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çalıştığı markette gözaltına alınan Enes Kör ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİSavcılık soruşturmasında Enes Kör hakkında, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Enes Kör'ün ailesi, avukat aracılığıyla tutukluğa itiraz etti. Dosyayı inceleyen 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, cinayeti gören tanık ifadesinin yanında olay anında Erkan Aysu'nun elindeki tornavidayla üzerinde bulunan bir miktar uyuşturucu ve çakmak gazını dikkate alıp, 37 gündür cezaevinde tutuklu olan Enes Kör'ün tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Cumhuriyet savcısı ile Aysu'nun ailesinin avukatı, tahliye kararına itiraz için bir üst mahkeme olan 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne müracaat etti. İtirazı değerlendirmek için dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, 'Tahliye kararı usul ve yasalara uygun verilmiştir' görüşünü bildirip, her 2 itirazı da reddetti. Karara göre, Enes Kör'ün yargılanmasına tutuksuz olarak devam edilecek.

Enes'in tahliyesine itiraza 'Karar yasaya göre alınmıştır' gerekçesiyle ret
Enes'in tahliyesine itiraza 'Karar yasaya göre alınmıştır' gerekçesiyle ret
Enes'in tahliyesine itiraza 'Karar yasaya göre alınmıştır' gerekçesiyle ret
Enes'in tahliyesine itiraza 'Karar yasaya göre alınmıştır' gerekçesiyle ret
Enes'in tahliyesine itiraza 'Karar yasaya göre alınmıştır' gerekçesiyle ret
Enes'in tahliyesine itiraza 'Karar yasaya göre alınmıştır' gerekçesiyle ret
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Enes'in tahliyesine itiraza 'Karar yasaya göre alınmıştır' gerekçesiyle ret Enes'in tahliyesine itiraza 'Karar yasaya göre alınmıştır' gerekçesiyle ret

Osmangazi, Mahkeme, Bursa, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Enes'in tahliyesine itiraza 'Karar yasaya göre alınmıştır' gerekçesiyle ret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enes'in tahliyesine itiraza 'Karar yasaya göre alınmıştır' gerekçesiyle ret - Son Dakika
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