Enes Kanter'in istinabe yoluyla ifadesi alınacak - Son Dakika
Üye Girişi

Enes Kanter'in istinabe yoluyla ifadesi alınacak

24.03.2022 14:57
Enes Kanter'in istinabe yoluyla ifadesi alınacak

Sosyal medya hesabı üzerinden TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na hakaret ettiği iddia edilen Enes Kanter'in istinabe yoluyla ifadesinin alınmasına karar verildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na hakaret ettiği iddia edilen Enes Kanter'in istinabe yoluyla ifadesinin alınmasına karar verildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapsi istenen FETÖ şüphelisi Enes Kanter'in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Hidayet Türkoğlu'nun avukatı Muhammed Balta hazır bulundu. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Enes Kanter ile avukatı ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü yazısı doğrultusunda eksikliklerin giderildiği ve tercüme işlemlerinin yaptırıldığı görüldü.

Müşteki Hidayet Türkoğlu'nun avukatı Balta beyanında, sanık Enes Kanter hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Savunma istinabe yoluyla alınacak

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Enes Kanter hakkında hazırlanan tercüme evraklarının Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilmesine ve sanığın savunmasının istinabe yoluyla alınmasının istenilmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca, sanık Kanter hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenilmesine de karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kanter'in yurtdışında olduğu ve başka davada FETÖ'den yakalama kararı olduğu belirtildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Kanter'in sosyal medya hesabında müşteki Türkoğlu hakkında yazdıklarına yer verilirken, şüpheli hakkında 'alenen hakaret' suçundan 1 yıl ile 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Biden'ın Putin'e karşı 'haydut' ve 'diktatör' ifadesi sonrası ABD'ye protesto notası verildi Biden'ın Putin'e karşı 'haydut' ve 'diktatör' ifadesi sonrası ABD'ye protesto notası verildi Ağrı'da rahatsızlanan bebek yolu kapalı köyden paletli ambulansla alındı Ağrı'da rahatsızlanan bebek yolu kapalı köyden paletli ambulansla alındı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Enes Kanter'in istinabe yoluyla ifadesi alınacak - Son Dakika


Son Dakika
15:42 Öğrencisi sınıfta yüzüne dokunarak dans etmişti! Öğretmen Eyup Sağlık: Ben kendisini affettim!
15:36 Herkes onu merak ediyordu! Kremlin yanıtladı: Rusya Savunma Bakanı Şoygu neden ortalıkta görünmüyor?
15:34 Liseli dahiler robot yarışmasında birinci oldular ama Amerika'ya şampiyonaya gidecek paraları yok!
15:30 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat ve Barış bulunamıyor
15:30 Fotoğraftaki eksik lider: Almanya Başbakanı Olof Scholz, NATO zirvesindeki liderler fotoğrafında yoktu!
15:23 Fenerbahçe'de deprem etkisi! Mesut Özil ve Ozan Tufan süresiz kadro dışı bırakıldı
15:16 Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Züleyha köşeye sıkıştı, konağa haciz geliyor!
15:14 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, teselliyi Hayri'de bulur
15:11 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 24. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Gabriel ölecek mi?
15:01 'Gelinim Olur Musun?' yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş'ın eski sevgilisi merhum Ata için yaptığı yorum pes dedirtti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 15:51:44. #1.12#
SON DAKİKA: Enes Kanter'in istinabe yoluyla ifadesi alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement