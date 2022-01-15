Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz - Son Dakika

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, Elazığ'da bir binanın 7. katından atlayarak yaşamına son vermişti. Kara, olaydan önce çektiği videoda ise kaldığı yurtta baskılara maruz kaldığını ve psikolojik olarak yorulduğunu söylemişti. Üniversite yetkililerinden alınan bilgilere göre, Kara'nın son 1 aydan bu yana birçok dersine girmediği ve içine kapanık olduğu kaydedilmişti.

"İNTİHARIN SORUN ÇÖZME BİÇİMİ OLMADIĞINI İFADE ETMEMİZ LAZIM"

Kara'nın arkasında bıraktığı video sonrası intihar etmesiyle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan açıklama geldi. Yanık, "Çok genç ve yetenekli biri, çok çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin, ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine de sabırlar versin. Orada şuna dikkat etmemiz lazım. Gençlerimiz ya da herhangi bir birey için intiharın bir sorun çözme biçimi olmadığını altını çizerek ifade etmemiz lazım." dedi.

"TİPİK BİR İLETİŞİMSİZLİK SIKINTISI GÖRÜYORUZ"

Yanık, sözlerine şöyle devam etti: "Enes Kara'nın vefatından sonra onunla ilgili yazılan, yapılan yorumlara bakınca açıkçası, 'bir öykünme tetiklemesi yapar mı?' diye endişe etmedim değil. Aileler açısından baktığımızda tipik bir iletişimsizlik sıkıntısını görüyoruz. Bizim çalışmalarımızda, aile eğitim programlarımızda, Bakanlığın genel olarak sosyal hizmet başlığı altındaki faaliyetlerinin tamamında aile içi iletişim ve toplumsal iletişimin ne kadar önemli olduğu vurgulanıyor ve buna yönelik çalışmalarımızı da yoğunlaştırıyoruz. Başka pek çok şeyi konuşabiliriz, tartışabiliriz ama iki önemli durum var. Genç bir çocuk öldü ve bir iletişim problemi olduğu düşünülüyor. Bazı durumlar siyasetin, politik duruşlarımızın, ideolojik kamplarımızın çok dışındadır, bunlara malzeme edilemeyecek kadar kıymetlidir. Hayat hakkı bunlardan biridir. Enes Kara ve benzer olayları değerlendirirken, hepimizin ideolojileri, dünya görüşü vardır, bu da çok normaldir ama bütün bu kimlikleri bir yana bırakıp, bu kıyafetleri bir yana bırakıp insan ve bu toplumun bir ferdi olarak bakmak zorundayız.

"SEBEPLERİ VE SONUÇLARI ÜZERİNE DÜŞÜNMEMİZ LAZIM"

Maalesef Enes Kara'nın da bu tartışmanın bir aracı haline getirildiğini görüyorum, ondan da son derece üzgünüm. Ortada çok genç ve pırıl pırıl bir çocuk var ve hayatına son vermiş. Bunun sebepleri ve sonuçları üzerine düşünmemiz lazım. Bu nedenle çok üzgünüm."

KARA'NIN KARDEŞLERİ İÇİN BAKANLIK HAREKETE GEÇECEK Mİ?

Bir gazetecinin, "Enes Kara'nın kardeşleri için aile ile temasa geçilecek mi?" sorusuna Yanık, "Arkadaşlarımız, gerekli incelemeleri, takipleri yapıyorlar. Eğer bizim Bakanlık olarak müdahil olmamızı gerektiren bir durum varsa, gerekli desteği, incelemeleri ve çalışmaları yaparız. O anlamda hiç kuşkuya yer kalmayacak kadar net ifade etmiş olayım." yanıtını verdi.