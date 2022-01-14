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Enes Kara'nın ölümüne ilişkin aile avukatından açıklama - Son Dakika

Enes Kara'nın ölümüne ilişkin aile avukatından açıklama

14.01.2022 15:18

Enes Kara'nın ölümüne ilişkin aile avukatından açıklamaMALATYA Elazığ'da intihar ederek yaşamına son veren üniversite öğrencisi Enes Kara'nın soruşturma sürerken aile avukatı Ömer Faruk Ceyhan, düzenlediği basın toplantısında soruşturmanın gizliliği nedeniyle açıklayamadıkları bazı bulgu...

Enes Kara'nın ölümüne ilişkin aile avukatından açıklama

MALATYA Elazığ'da intihar ederek yaşamına son veren üniversite öğrencisi Enes Kara'nın soruşturma sürerken aile avukatı Ömer Faruk Ceyhan, düzenlediği basın toplantısında soruşturmanın gizliliği nedeniyle açıklayamadıkları bazı bulgu ve delillerin intiharın ateistlik telkinleriyle yönlendirildiği şüphesi olduğunu söyledi.

Elazığ'da kaldığı öğrenci yurdunda hayatına son veren Tıp öğrencisi Enes Kara'nın ölümünün ardından başlatılan soruşturma sürerken, acılı ile özellikle bazı basın yayın organları ve sosyal medyada olayın çarpıtıldığını söylüyor.

Ailenin avukatı olan Av. Ömer Faruk Ceylan, Malatya'da düzenlediği basın toplantısında, yalan ve yanlış haberlerle toplumda negatif bir algı oluşturarak toplumsal kargaşaya yol açanlara karşı ailenin avukatları olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı yaptıklarını söyledi.

Avukatlar ve diğer yargı mensupları olarak hukuk biliminin bilimsel gerçekleri ışığında hareket ederek hakikatlere ulaşmak durumunda olduklarını ifade eden Ceylan, "Yoksa biz yargı mensupları, gerçekleri saptırmaya yönelik toplumda oluşturulmaya çalışılan algının etkisi altında olaylara bakarak, olayları çözümlememiz ve doğruya ulaşmamız mümkün değildir" dedi.

Bu olayın da her yönüyle araştırıldığını dile getiren Ceylan, "Enes Kara olayı da her yönüyle tetkik edilerek, intiharın eşiğine gelmesine kadarki süreçte, Enes'in hayatını etkileyen, arkadaş ortamından, lisans eğitimi gördüğü tıp fakültesi ortamına, okuduğu kitaplardan, izlediği filmlere, takip ettiği internet sitelerinden, oynadığı bilgisayar oyunlarına kadar tüm parametreler yargılama aşamasında özenle incelenerek asıl failler ve sebepler ortaya çıkarılacaktır. Hatta bu parametreler ile daha önce gerçekleşmiş intihar vakaları birlikte değerlendirilerek istatistikler çıkarılıp, intihar üzerindeki etkileri nispetinde gerekli önlenmelerin alınması gerekecektir. Şu hususu özellikle vurgulamak isteriz ki, soruşturmanın gizliliği nedeniyle açıklayamadığımız bazı elimizdeki bulgular ve deliller Enes'in intihara ateistlik telkinleriyle yönlendirildiği şüphesini arttırmaktadır. Şimdilik bu kadarını söylemekle iktifa ediyoruz. Bununla birlikte, Enes Kara'yı alet ederek prim elde etmeye çalışanlara müsaade edilmeyecek ve tüm bu fiillere yönelik, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama Suçlarından gerekli hukuki süreç tarafımızca takip edilecektir" ifadelerine yer verdi.

Enes Kara'nın babasının açıklamasının da çarpıtılarak kasıtlı olarak toplumun yanıltılmaya çalıştığını da ifade eden Avukat Ceylan, "Ayrıca acılı bir babanın feryadını dile getirmesini dahi çarpıtarak ve kasıtlı olarak yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek şekilde lanse edip toplumda müvekkilimize karşı negatif bir algı oluşturma çabası içerisine giren ve müvekkilimizi doğrudan hedef gösteren internet siteleri, gazete ve haber kanalları hakkında da gerekli tüm yargı süreci işletilecektir. Son olarak, Enes Kara ile ilgili kişilik haklarına saldırı niteliğindeki video ve içeriklerin erişimin engellenmesi ve içeriğin kaldırılmasına yönelik tarafımızca başvuru yapılmıştır. İskenderun 2. Sulh Ceza Mahkemesince Erişimin Engellenmesi ve İçeriğin Kaldırılmasına yönelik karar verilmiş ve mahkeme kanalı ile tüm erişim sağlayıcılara ilgili karar ulaştırılmıştır. Fakat buna rağmen hukuk ve kanun tanımaz şekilde bazı haber sitelerinde içerikler hukuka aykırı şekilde yayımlanmaya devam etmektedir. Bu konuda da sorumlular hakkında hukuki süreç tarafımızca işletilecektir" şeklinde konuştu.

Enes Kara'nın ölümüne ilişkin aile avukatından açıklama
Enes Kara'nın ölümüne ilişkin aile avukatından açıklama
Enes Kara'nın ölümüne ilişkin aile avukatından açıklama

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Üniversite, Enes Kara, İntihar, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Enes Kara'nın ölümüne ilişkin aile avukatından açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enes Kara'nın ölümüne ilişkin aile avukatından açıklama - Son Dakika
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