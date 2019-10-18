Enes Kaşkaş'tan Murat Eskici'ye Ziyaret
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Genç Ensar Vakfı Genel Başkanı Enes Kaşkaş ve yönetimi Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:08 Kaynak: İHA
Genç Ensar Vakfı Genel Başkanı Enes Kaşkaş ve yönetimi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.
Vakıf yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür eden Eskici, çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyaret Genel Başkan Enes Kaşkaş'ın İl Müdürü Murat Eskici'ye plaket takdim etmesi ve hatıra fotoğraf çektirilmesiyle son buldu. - KAYSERİ
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