Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti - Son Dakika

Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti

Milli futbolcu Enes Ünal, La Liga'nın 33. haftasında Real Valladolid'in Levante'yi konuk ettiği karşılaşmanın son dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı ve takımını galibiyetten etti.

Ligi orta sıralarda bitirmeyi hedefleyen Real Valladolid, La Liga'nın 33. hafta karşılaşmasında Levante'yi konuk etti. Karşılaşma 0-0 biterken Enes Ünal, 90+7'de penaltı kaçırdı.

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Estadio Municipal José Zorrilla'da oynanan maçta Enes'in vuruşunu kaleci Aitor Fernandez kurtardı. Galibiyet şansını tepen 14. sıradaki Valladolid, puanını 36'ya yükseltti. Levante ise 42 puanla 11. sırada yer alıyor.

10 GOLE DİREKT KATKI

Valladolid'de Villarreal'den kiralık olarak oynayan 23 yaşındaki Enes Ünal, bu sezon çıktığı 32 maçta 8 gol ve 2 asist yaparak 10 gole direkt katkı sağladı.

Valladolid, La Liga'nın 34. haftasında küme düşmeme mücadelesi veren Deportivo Alaves ile kozlarını paylaşacak.

Valladolid, Enes Ünal, Levante, La Liga, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 09:35 

Son Dakika Spor Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti - Son Dakika Spor
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