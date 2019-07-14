Enes Ünal'a ABD vizesi çıkmadı
3 saat önce
İspanya La Liga'da top koşturan milli futbolcu Enes Ünal'a ABD vize vermedi.
İspanya La Liga Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:10 Kaynak: İHA
'da top koşturan milli futbolcu Enes Ünal
'a ABD vize vermedi. Daha önce ABD vizesi alan genç oyuncu takımı Real Valladolid
'in Amerika kampına katılamadı. İspanya La Liga takımlarından Real Valladolid'de futbol hayatını sürdüren milli futbolcu Enes Ünal takımının kamp yaptığı Amerika Birleşik Devletleri
'nin Kaliforniya
eyaletine vize çıkmadığı için gidemedi. Daha önce Manchester City
ve Real Valladolid ile kamp için ABD vizesi alan başarılı forvet bu yıl vize alamadığı için kafilede yer alamadı.
(İHA)
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