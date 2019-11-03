Enes Ünal attı, Valladolid kazandı!

İspanya La Liga 12. hafta mücadelesinde temsilcimiz Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid ile Mallorca karşı karşıya geldi.



Estadio Municipal José Zorrilla'da oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf 3-0'lık skorla Real Valladolid oldu.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Joaquin Fernandez, 50. dakikada penaltıdan milli futbolcumuz Enes Ünal ve 90+3. dakikada Sandro Ramirez kaydetti.



Genç golcü böylece Real Valladolid formasıyla bu sezon ilk gol sevincini yaşamış oldu.



Alınan bu sonucun ardından Real Valladolid puanını 17'ye yükselti ve 10. sıraya yerleşti. Mallorca ise 11 puanla 17. basamakta kaldı.



Barcelona'nın efsane isimlerinden Rivaldo'dan, Valladolid ağlarına akıl almaz bir gol!



