Son Dakika Haberleri: Enes Ünal, bir yıl daha Real Valladolid'de
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Enes Ünal, bir yıl daha Real Valladolid'de

1 saat önce

İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid, Enes Ünal ile bir yıl daha anlaşmaya vardı.

Enes Ünal, bir yıl daha Real Valladolid'de, System.String[]
İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid, Enes Ünal ile bir yıl daha anlaşmaya vardı.
Futbol yaşantısını İspanya'da sürdüren milli futbolcu Enes Ünal, önümüzdeki sezon da Real Valladolid formasını giyecek. Bonservisi Villareal'de bulunan 22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Real Valladolid formasıyla 34 maça çıkarken 6 gol attı, 3 asist kaydetti. Real Valladolid Kulübü anlaşmayı sosyal medya hesabından taraftarlarına duyurdu.


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:36 Kaynak: DHA
Valladolid, Enes Ünal, İspanya, La Liga, Spor
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