Son Dakika Haberleri: Enes Ünal, Bodrumspor tesislerinde çalışıyor
Son Dakika Spor Haber

Enes Ünal, Bodrumspor tesislerinde çalışıyor

30 dakika önce

BURSASPOR'dan 2015 yılında İngiliz devi Manchester City'e transfer olan ve kariyerini sürdürdüğü İspanya'da geçe sezonu Real Valladolid takımında geçiren A Milli golcü Enes Ünal, Bodrumspor'un tesislerinde antrenman yapıyor.

Enes Ünal, Bodrumspor tesislerinde çalışıyor, System.String[]
BURSASPOR'dan 2015 yılında İngiliz devi Manchester City'e transfer olan ve kariyerini sürdürdüğü İspanya'da geçe sezonu Real Valladolid takımında geçiren A Milli golcü Enes Ünal, Bodrumspor'un tesislerinde antrenman yapıyor. A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı Fransa ve İzlanda maçlarının ardından geçen hafta İtalya'da tatil yapan Enes, rotasını Bodrum'a çevirdi. Bodrum tatilinde bireysel antrenmanlarını da aksatmayan yıldız futbolcu, TFF 2'nci Lig'deki Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un tesislerinde çalışıyor.


- Bodrum
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:25 Kaynak: DHA
Manchester City, Bodrum, Enes Ünal, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arjantin-Venezuela maçına kuş damga vurdu! Onyekuru sürprizi! Kararını verdi PUBG'ye güncelleme geldi! İşte yeni silah ve araçlar Yağmur Sarıoğlu, "Parası olmasa Sabri'ye bakar mısın?" sorusuna tepki gösterdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 14:55:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enes Ünal, Bodrumspor tesislerinde çalışıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]