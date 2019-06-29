Enes Ünal, Bodrumspor tesislerinde çalışıyor
30 dakika önce
BURSASPOR'dan 2015 yılında İngiliz devi Manchester City'e transfer olan ve kariyerini sürdürdüğü İspanya'da geçe sezonu Real Valladolid takımında geçiren A Milli golcü Enes Ünal, Bodrumspor'un tesislerinde antrenman yapıyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:25 Kaynak: DHA
BURSASPOR'dan 2015 yılında İngiliz devi Manchester City
'e transfer olan ve kariyerini sürdürdüğü İspanya
'da geçe sezonu Real Valladolid
takımında geçiren A Milli golcü Enes Ünal
, Bodrumspor'un tesislerinde antrenman yapıyor. A Milli Takım'ın 2020 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı Fransa
ve İzlanda
maçlarının ardından geçen hafta İtalya
'da tatil yapan Enes, rotasını Bodrum'a çevirdi. Bodrum tatilinde bireysel antrenmanlarını da aksatmayan yıldız futbolcu, TFF 2'nci Lig'deki Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un tesislerinde çalışıyor.
- Bodrum
Arjantin-Venezuela maçına kuş damga vurdu!
Onyekuru sürprizi! Kararını verdi
PUBG'ye güncelleme geldi! İşte yeni silah ve araçlar
Yağmur Sarıoğlu, "Parası olmasa Sabri'ye bakar mısın?" sorusuna tepki gösterdi!