Son Dakika Haberleri: Enes Ünal bu sezon ilk golünü attı, Valladolid kazandı
Son Dakika Spor Enes Ünal bu sezon ilk golünü attı, Valladolid kazandı

Enes Ünal bu sezon ilk golünü attı, Valladolid kazandı

6 saat önce

İspanya La Liga'nın 12'nci haftasında oynanan mücadelede milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, evinde Mallorca'yı 3-0 mağlup etti.

Enes Ünal bu sezon ilk golünü attı, Valladolid kazandı, System.String[]

İspanya La Liga'nın 12'nci haftasında oynanan mücadelede milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, evinde Mallorca'yı 3-0 mağlup etti. Müsabakada Real Valladolid'e galibiyeti getiren golleri 40'ıncı dakikada Fernandez, 50'nci dakikada penaltıdan Enes Ünal ve 90+4'üncü dakikada Ramirez kaydetti.

Milli futbolcu Enes Ünal, karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken bu sezonki ilk golünü 50'nci dakikada penaltıdan attı.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:36 Kaynak: DHA
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