Enes Ünal'ın asist yaptığı maçta kazanan Valladolid - Son Dakika
Son Dakika Spor Enes Ünal'ın asist yaptığı maçta kazanan Valladolid - Son Dakika Spor

Enes Ünal'ın asist yaptığı maçta kazanan Valladolid

6 saat önce

Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid, sahasında Espanyol'u 2-1 mağlup etti.

Enes Ünal'ın asist yaptığı maçta kazanan Valladolid, System.String[]

Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid, sahasında Espanyol'u 2-1 mağlup etti.

İspanya LaLiga'nın 25'inci haftasında Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid sahasında son sıradaki Espanyol'u konuk etti. Jose Zorrilla Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 2-1 mağlup ederek, 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşmada gol perdesini 77'nci dakikada Valladolid'den Sandro Ramirez açtı. 83'üncü dakikada Enes Ünal'ın asistinde Sergi Guardiola farkı 2'ye çıkartan golü kaydetti. Mücadelenin 90+3'üncü dakikasında konuk ekipten Adri Embarba penaltıdan attığı golle maçın skorunu tayin etti: 2-1. Karşılaşmada konuk ekipten David Lopez, 25'inci dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Valladolid'de mücadeleye 11'de başlayan milli futbolcu Enes Ünal, takımının 2'nci golünde asisti yapan ismi oldu ve galibiyette önemli rol oynadı. Enes Ünal, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.


Valladolid, Enes Ünal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Milli elektronik kelepçe 2021'de devreye girecek
Real Madrid, Hazard'ın kaval kemiğinde çatlak tespit edildiğini duyurdu Galatasaraylı bir taraftar, derbide gol atan futbolcuların isimlerini dövme yaptırdı Galatasaray'a Florya'da şampiyon gibi karşılama

Son Dakika Haberleri
00:20 Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 02:51:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Enes Ünal'ın asist yaptığı maçta kazanan Valladolid - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]