Enes Ünal'ın golü Valladolid'e 1 puan getirdi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında Real Valladolid sahasında oynadığı maçta Getafe ile 1-1 berabere kaldı.

Getafe, karşılaşmanın 41. dakikasında Jaime Mata'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda uzatmaların oynandığı dakikalarda (45+5) rakibi tarafından ceza alanında düşürülerek takımına penaltı kazandıran milli futbolcu Enes Ünal, topun başına geçerek skora eşitliği getirdi.

İkinci yarıda karşılıklı ataklar skoru değiştirmeyince maç 1-1 sona erdi.

Valladolid'de ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika forma giyen Enes, 23. dakikada sarı kart gördü.

La Liga'da bu sezon 6. golünü atan 23 yaşındaki Enes, son haftalarda takımının en formda futbolcularından biri olarak öne çıkıyor.

Ligde kalma mücadelesi veren Valladolid 34 puanla 15. sırada yer alırken, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hedefleyen Getafe ise 49 puanla 5. basamakta kaldı.