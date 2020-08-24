Enes Ünal: "La Liga'da artık çok daha tecrübeliyim" - Son Dakika

Enes Ünal: "La Liga'da artık çok daha tecrübeliyim"

- Enes Ünal: "La Liga'da artık çok daha tecrübeliyim" La Liga ekiplerinden Getafe'nin yeni transferi milli futbolcu Enes Ünal, açıklamalarda bulundu.

- Enes Ünal: "La Liga'da artık çok daha tecrübeliyim"

İSTANBUL - La Liga ekiplerinden Getafe'nin yeni transferi milli futbolcu Enes Ünal, açıklamalarda bulundu. İspanyol takımıyla 5 yıllık sözleşme imzalayan Enes, "La Liga'da artık çok daha tecrübeliyim. Benim hedefim her gün kendimi daha da geliştirmek ve takıma faydalı olmak" dedi.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Getafe, yeni transferleri Enes Ünal ve Jose Camilo Hernandez için online olarak bir tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan milli oyuncu Ünal, "La Liga'da artık çok daha tecrübeliyim. Benim hedefim her gün kendimi daha da geliştirmek ve takıma faydalı olmak" ifadelerini kullandı.

"Bana çok fazla güvenen bir takımdayım"

Getafe'ye gelmesindeki etkenleri de açıklayan Enes, "Bana çok fazla güvenen bir takımdayım. Bu çok önemli. Buradaki aile ortamı, kaliteli futbolcular ve teknik heyet de oldukça önemli" şeklinde konuştu.

Enes Ünal, bunun yanında korona virüsün futbola etkilerini düşünmeden sahada en iyi performansı vermeye gayret edeceğini de dile getirdi.

Gonzalez: "Bizim stilimize uyan bir futbolcu"

Getafe Spor Direktörü Angel Martin Gonzalez de Enes'i, 'geleceğe ilişkin beklentilerin yüksek olduğu bir futbolcu' olarak tanımladı ve şu cümlelere yer verdi:

"Bizim stilimize mükemmel uyan, taleplerimizi tamamen karşılayan, önemli bir futbolcu. Transferi tabii ki kolay olmadı."

Enes Ünal: La Liga'da artık çok daha tecrübeliyim

Enes Ünal, La Liga, Getafe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 15:39

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Enes Ünal: 'La Liga'da artık çok daha tecrübeliyim' - Son Dakika Spor
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