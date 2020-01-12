Enes Ünal Valladolid'i tura uçurdu - Son Dakika
Son Dakika Spor Enes Ünal Valladolid'i tura uçurdu - Son Dakika Spor

Enes Ünal Valladolid'i tura uçurdu

6 saat önce

Kral Kupası'nda tek maç üzerinden oynanan ikinci turda, 3. Lig takımlarından Marbella ile eşleşen Valladolid, normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmayı penaltı atışları sonrasında 5-2 kazandı.

Enes Ünal Valladolid'i tura uçurdu, System.String[]

Kral Kupası'nda tek maç üzerinden oynanan ikinci turda, 3. Lig takımlarından Marbella ile eşleşen Valladolid, normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmayı penaltı atışları sonrasında 5-2 kazandı.


Karşılaşmada ev sahibi takım 39. dakikada Paulo Vitor'un golüyle 1-0 öne geçti. Maçın uzatmalara gitmesini sağlayan Valladolid'in beraberlik golü ise 85. dakikada Enes Ünal'dan geldi.


Uzatma dakikalarında skorda değişiklik olmayınca turu geçen takım, penaltı atışlarında belirlendi.


Valladolid'de ilk penaltı atışını kullanan Enes, topu ağlara gönderdi. Penaltılarda rakibine karşı 4-1'lik üstünlük sağlayan Valladolid sahadan 5-2 galip ayrılarak, Kral Kupası'nda üçüncü tura çıktı.


Valladolid'de iyi bir grafik yakalayan Enes, takımının son iki maçında 4 gol attı.


Milli futbolcu, ligin 19. haftasında, 3 Ocak'ta oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Leganes maçında da takımının iki golünü atarak öne çıkmıştı.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:44 
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