Enes Ünal ve Emre Çolak'tan 19 Mayıs mesajı

La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak ve Real Valladolid formasını terleten Enes Ünal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Spor yaparken neler hissettiklerinden ve kariyerlerindeki en güzel anılarından bahseden iki futbolcu, 19 Mayıs için de Türkiye'ye mesaj gönderdi. Çolak ve Ünal, görüntülü mesajla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

EMRE ÇOLAK: EN GÜZEL ANIM DENİZLİ BELEDİYESPOR MAÇI

Emre Çolak en güzel anısının Galatasaray - Denizli Belediyespor maçı olduğunu aktarırken, şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray ile birlikte bir golü frikikten, bir golü penaltıdan attığım Denizli Belediyespor maçı. En güzel anım olmasının sebebi ise hem Ali Sami Yen Stadyumu'nda olması, hem de profesyonel kariyerimin ilk maçı olması."

ENES ÜNAL: MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYMEK

Enes Ünal ise en güzel anısıyla ilgili olarak şöyle konuştu: "Babamın antrenmanlarına gitmek, La Liga'da ilk golümü atmak, milli takım formasını giymek, mahallede arkadaşlarımla top oynamak... Bir sürü güzel anım var sporda."