Enez açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Enez açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Enez açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında yasa dışı yollarda yurt dışına geçmek isteyen aralarında çocukların da bulunduğu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Enez açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında yasa dışı yollarda yurt dışına geçmek isteyen aralarında çocukların da bulunduğu 30 düzensiz göçmen yakalandı.


Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Aralık günü saat 05.55 sıralarında yaptıkları denetimlerde hareket halinde bir lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri tespit etti. Deniz üzerinde durdurulan lastik bot içinde 10'u kadın, 4'ü çocuk ve 16'sı da erkek olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı.


İşlemleri yapılan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - EDİRNE

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Edirne, Enez, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Bakoyannis: Türkiye ile savaşa girersek yalnız kalırız
Libyalı komutandan Türkiye'ye küstah tehdit: Gemilerini batıracağım 5 buçuk aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe: 2 kişi gözaltına alındı Son dakika: Ölümüne şırıngalı çikolatanın sebep olduğu iddia edilen Mert Yağız'ın okulundaki yöneticiler açığa alındı

Son Dakika Haberleri
17:31 Down sendromluların çalıştığı restoran 'Brüksel'in en iyisi' seçildi - Son Dakika
17:31 Türkiye'de işçilerin ne kadarı asgari ücretle çalışıyor? - Son Dakika
17:31 Down sendromluların çalıştığı restoran 'Brüksel'in en iyisi' seçildi - Son Dakika
17:28 Bahçeye çöp dökme tartışmasında amcasını öldüren genç kızın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
17:27 İran sınırından Türkiye'ye terörist geçiren HDP'li başkan suçüstü yakalandı - Son Dakika
17:08 Fransız polisinden göstericilere sert müdahale! Protestocu gözünden vuruldu - Son Dakika
16:30 5 buçuk aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe: 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
16:28 Son dakika: Ölümüne şırıngalı çikolatanın sebep olduğu iddia edilen Mert Yağız'ın okulundaki yöneticiler açığa alındı - Son Dakika
16:23 Mahkumun, mahkeme tavanını kırarak kaçmaya çalıştığı anlar kamerada - Son Dakika
16:08 Time Dergisi 2019'da Yılın Kişisi ödülünü 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg'e verdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 17:33:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Enez açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]