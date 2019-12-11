Enez açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında yasa dışı yollarda yurt dışına geçmek isteyen aralarında çocukların da bulunduğu 30 düzensiz göçmen yakalandı.



Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Aralık günü saat 05.55 sıralarında yaptıkları denetimlerde hareket halinde bir lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri tespit etti. Deniz üzerinde durdurulan lastik bot içinde 10'u kadın, 4'ü çocuk ve 16'sı da erkek olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı.



İşlemleri yapılan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - EDİRNE