Son Dakika Haberleri: Enez açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
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Enez açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Edirne'nin Enez ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı yollarla lastik bot içerisinde Yunanistan'a geçmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Enez açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'nin Enez ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı yollarla lastik bot içerisinde Yunanistan'a geçmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.00'da, Edirne ili Enez ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisinde 19 erkek, 15 kadın, 7 çocuk olmak üzere 41 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi. - EDİRNE

Yunanistan, Edirne, Enez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:26 Kaynak: İHA
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