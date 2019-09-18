Enez açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
56 dakika önce
Edirne'nin Enez ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı yollarla lastik bot içerisinde Yunanistan'a geçmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:30 Kaynak: İHA
Edirne'nin Enez ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı yollarla lastik bot içerisinde Yunanistan'a geçmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.00'da, Edirne ili Enez ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisinde 19 erkek, 15 kadın, 7 çocuk olmak üzere 41 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.
(İHA)
Alman vatandaşı şarkıcı Saide İnanç, Cumhurbaşkanına hakaretten hapis cezası aldı MHP Edirne İl Başkanı istifa etti Olçok, Tamince kararından sonra Adalet Bakanlığına teşekkür etti Adalet Bakanlığı, "FETÖ üyeliği"nden takipsizlik kararı alan Fettah Tamince'nin yargılanması için itirazda bulundu