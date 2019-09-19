Son Dakika Haberleri: Enez açıklarında 41 kaçak göçmen yakalandı
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Enez açıklarında 41 kaçak göçmen yakalandı

27 dakika önce

EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 41 kaçak göçmen yakalandı.

Enez açıklarında 41 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 41 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, ilçe sahili açıklarındaki lastik botta, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, lastik botu durdurup, Afganistan ve İran uyruklu olan, 7'si çocuk, 15'i kadın toplam 41 göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:45 Kaynak: DHA
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