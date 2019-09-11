Son Dakika Haberleri: Enez açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Enez açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 50 kaçak göçmen yakalandı.

Enez açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 50 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Boztepe Burnu mevkiinde 2 lastik botta, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, lastik botları durdurup üzerindeki Afganistan, Özbekistan ve İran uyruklu, 8'i çocuk, 14'ü kadın, toplam 50 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Boztepe, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Guti, Yunanistan ekibi Aris'in başına geçiyor!
Arda Turan'ın hapis cezası almasını ardından Berkay Şahin'den ilk açıklama CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü ABD, Bağdat'ın kuzeyindeki DEAŞ mevzilerini 36 ton bombayla vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 12:04:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enez açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]