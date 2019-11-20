Son Dakika Haberleri: Enez açıklarında 65 kaçak göçmen yakalandı
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Enez açıklarında 65 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 65 kaçak göçmen yakalandı.

Enez açıklarında 65 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 65 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, ilçe sahili açıklarında 2 lastik botta, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, lastik botları durdurup üzerindeki Afganistan uyruklu, 21'i çocuk, 11'i kadın, toplam 65 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:14 Kaynak: DHA
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