Son Dakika Haberleri: Enez açıklarında 68 düzensiz göçmen yakalandı
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Enez açıklarında 68 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında lastik botla yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Enez açıklarında 68 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında lastik botla yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik botu Enez açıklarında lastik bot hareketliliği tespit etti.

Durdurulan iki botta 32'si çocuk Afganistan ve Özbekistan uyruklu 68 düzensiz göçmen yakalandı.


Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri sonrası Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Edirne, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:08 Kaynak: AA
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