Enez açıklarında 73 düzensiz göçmen yakalandı
27 dakika önce
Edirne'nin Enez ilçesinde lastik bot içinde bulunan 73 göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:17 Kaynak: İHA
'nin Enez
ilçesinde lastik bot içinde bulunan 73 göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
5 Temmuz günü Edirne ili Enez ilçesi önlerinde görevli Sahil Güvenlik botu tarafından farklı saatlerde tespit edilen hareketli iki adet lastik bot durduruldu. Botlar içerisinde bulunan 18 İran
ve 55 Afgan uyruklu olmak üzere 39 erkek, 13 kadın, 21 çocuk göçmen yakalandı. - EDİRNE
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