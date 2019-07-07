Son Dakika Haberleri: Enez açıklarında 73 düzensiz göçmen yakalandı
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Enez açıklarında 73 düzensiz göçmen yakalandı

27 dakika önce

Edirne'nin Enez ilçesinde lastik bot içinde bulunan 73 göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Enez açıklarında 73 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Edirne'nin Enez ilçesinde lastik bot içinde bulunan 73 göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

5 Temmuz günü Edirne ili Enez ilçesi önlerinde görevli Sahil Güvenlik botu tarafından farklı saatlerde tespit edilen hareketli iki adet lastik bot durduruldu. Botlar içerisinde bulunan 18 İran ve 55 Afgan uyruklu olmak üzere 39 erkek, 13 kadın, 21 çocuk göçmen yakalandı. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:17 Kaynak: İHA
Edirne, Enez, 3. Sayfa
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