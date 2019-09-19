Enez açıklarında botları batan 39 kaçak göçmen kurtarıldı

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında, Yunanistan'a geçmeye çalışırken, lastik botlarının batması nedeniyle yardım çağrısı yapan 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Enez ilçesi sahili açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin lastik botu, battı. Göçmenlerin yardım çağrısı üzerine harekete geçen Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 39 kaçağı kurtardı. Enez Limanı'na çıkarılan kaçak göçmenlerden boğulma tehlikesi geçiren, 3'ü çocuk 10 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla kaldırıldıkları Enez ve Keşan'daki hastanelerde tedaviye alındı.