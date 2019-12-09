Son Dakika Haberleri: Enez açıklarında lastik bot içinde 38 düzensiz göçmen yakalandı
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Enez açıklarında lastik bot içinde 38 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında lastik bot içinde, Yunanistan'a geçmeye çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Enez açıklarında lastik bot içinde 38 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında lastik bot içinde, Yunanistan'a geçmeye çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.


Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Enez'in Boztepe açıklarında lastik bot tespit edildi. Hareket halindeki lastik botu durduran ekipler, bot içindeki 35 Afganistan ve 3 İran uyruklu, 24'ü erkek, 7'si kadın, 7'si ise çocuk olmak üzere toplam 38 düzensiz göçmeni yakaladı.


Kaçak göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - EDİRNE

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Edirne, Enez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:31 Kaynak: İHA
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