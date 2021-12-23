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Enez Ayasofya Camii, 56 yıl sonra ibadete açılıyor - Son Dakika

Enez Ayasofya Camii, 56 yıl sonra ibadete açılıyor

23.12.2021 11:33
Enez Ayasofya Camii, 56 yıl sonra ibadete açılıyor

VAKIFLAR Genel Müdürlüğü, Edirne'de 56 yıl önce depremde hasar gördüğü için ibadete kapatılan Enez Ayasofya Camii Şerifi'nin 6 yıllık restorasyon çalışmalarının ardından açılacağını duyurdu.

VAKIFLAR Genel Müdürlüğü, Edirne'de 56 yıl önce depremde hasar gördüğü için ibadete kapatılan Enez Ayasofya Camii Şerifi'nin 6 yıllık restorasyon çalışmalarının ardından açılacağını duyurdu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; 12'nci yüzyılda Bizans döneminde inşa ettirildiği tahmin edilen Ayasofya Kilisesi'nin, 1456'da Fatih Sultan Mehmet'in Enez'i fethinin ardından camiye dönüştürüldüğü, yapıya da mihrap, minber ile minare eklendiği belirtildi.

Yapının dönem dönem depremlerde hasar gördüğü belirtilip, "Son olarak 1965 yılında meydana gelen depremde zarar görmüş ve günümüze değin harabe olarak varlığını sürdürmüş, bu süreçte onarımı yapılmadığından kısa bir müddet sonra büyük ölçüde zarar görmüştür. Vakıflar Genel Müdürlüğü harap durumdaki Enez Camii'nin ihya edilmesi için yapının restorasyonunu 2015 yılında çalışma programına dahil etmiş ve yapılacak restorasyon öncesi ön hazırlık çalışmalarında yapının restorasyonuna veri teşkil etmesi için sonik, sismik gibi testlerin yanı sıra lazer tarama, malzeme analizleri ve dönemlemeleri yapılarak, detaylı araştırmalar yürütülmüş ve 2015 yılı itibarıyla caminin rekonstrüksiyona dayalı restorasyon projesi Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştır. 6 yıllık restorasyon çalışmasının ardından Enez Ayasofya Camii Şerifi ibadete hazır hale getirildi" denildi.'İLK ADIMI 2015 YILINDA ATTIK'Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, "Enez Camii'nin restorasyonu için ilk adımı 2015 yılında attık, 2016'da restore etmek üzere projemize başladık. Bu süreci ve çalışmaları Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'müzün koordinasyonunda tamamladık. Çalışmalarımızda yapı üzerini örten mevcut yarım kubbenin güçlendirilmesinin ardından ana mekan kubbesini taşıyacak kemerler yaptık, çatı imalatlarını tamamladık, yapı içerisinde ve dışarısında mekanik ve kimyasal temizlik işlemlerini gerçekleştirildik. Bunlara ek olarak kazıdan çıkan ve civardan toplanan mermer ve taş elemanların sergileneceği bir açık hava sergi alanı oluşturduk. Camimizin ısıtma-soğutma sistemlerini ve aydınlatma imalatlarını tamamladık, içerisine halılarımızı serdik. Kaideye kadar yıkık olan minaresini de tamamladık" dedi.

Restorasyonu tamamlanan cami, yarın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un katımıyla cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete ve ziyarete açılacak.


Enez Ayasofya Camii, 56 yıl sonra ibadete açılıyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Enez Ayasofya Camii, 56 yıl sonra ibadete açılıyor - Son Dakika


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