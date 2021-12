Enez Ayasofya Camisi'nin açılış töreni yapıldı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün Türkiye'de 90 bin cami ile insanların ibadetleri ve din eğitimine katkı noktasında büyük bir gayret içerisinde olduklarını söyledi.

Erbaş, Enez Ayasofya Camisi'nin açılış töreninde, bir caminin daha ibadete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Enez Ayasofya Camisi'nde restorasyonun ardından cuma namazını hep birlikte kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Erbaş, İslam medeniyetinin cami merkezli bir medeniyet olduğunu vurguladı.

"Gözümüz nerede bir minare görse kalbimiz kıpır kıpır atmaya başlıyor" diyen Erbaş, şöyle devam etti:

" Selçuklu, Osmanlı ve bugün Türkiye'de her beldemizde, her şehrimizde, her köyümüzde, her mezramızda elhamdülillah camilerimiz var. 90 bin camimiz ile insanımızın hem ibadetleri noktasında, hem de din eğitimine katkı noktasında büyük bir gayret içerisindeyiz. Camilerimiz, minarelerimiz bizim tapu senetlerimiz. Bundan birkaç ay önce haziran ayında idi Balkan ülkelerini ziyaret ettik. Gözümüz nerede bir minare görse kalbimiz kıpır kıpır atmaya başlıyor. Oralardaki minareler Bulgaristan'da hemen sınır ötesinde, işte Yunanistan Batı Trakya, Makedonya, Kosova, Karadağ, Arnavutluk o bölgelerde nerede cami, nerede minare görsek hemen mutlu, bahtiyar oluyoruz. Şimdi burada Edirne Enez Ayasofya camimizin yeniden ibadete açılışını gerçekleştiriyoruz. Cenabıhak hayırlara vesile eylesin. Rabb'imize hamdolsun Cenabıhak minarelerimizden ezanlarımızı, gönderden bayraklarımızı eksik eylemesin inşallah. Vatanımızı her türlü kazalardan, belalardan, 56 sene önce bu caminin kapanmasına, yıkılması sebep olan o deprem gibi depremlerden, felaketlerden hepimizi muhafaza eylesin inşallah."

"Camiler bizim birliğimizin, beraberliğimizin teminatı"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak en önemli vazifelerinin tarihi mekanları korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere gerçek bir miras olarak bırakmak olduğunu söyledi.

Yurtiçi ve yurt dışında kalan ecdat yadigarı vakıf eserlerini koruma konusunda ciddi mesailer harcandığını aktaran Demircan, şunları kaydetti:

"Memleketimizin dört bir tarafında nerede camimiz varsa, nerede hayır hasenat için yapılmış bir yapı varsa onları korumaya, kollamaya, gelecek nesillere aktarmak üzere elimizden gelen gayreti sonuna kadar harcıyoruz. Bugün burada Enez Ayasofya Camisi'nin açılışındayız. Camiler bizim birliğimizin, beraberliğimizin teminatı, ibadethanelerimiz bizi bir araya getiriyor. Müminlerin, Müslümanların kendi aralarındaki dertleri paylaşmaya vesile oluyor. İşte camilerimizin bu anlamda misyonu kültürümüzün içerisinde çok daha bambaşka bir yerde."

Demircan, restorasyonun ardından 56 yıl sonra ibadete açılan Enez Ayasofya Cami'nin müminleri bir araya toplamasının yanında ilçenin dışarıya dönük yüzü olacağını belirterek, bölgenin turizm noktasında daha iyi yerlere geleceğini söyledi.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy da 56 yıldır atıl durumdaki eşsiz bir vakıf eserini yeniden ibadete açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Enez Ayasofya Camisi'nin tarihsel süreçte çeşitli onarımlardan geçtiğini, depremler atlattığını, fakat eşsiz özelliğinden hiçbir şey kaybetmediğini anlatan Ersoy, "Uzun yıllar bir daha onarım gerektirmeyecek şekilde koruyucu, kapsamlı bir restorasyona aldık, çok şükür bugün bu süreci alnımızın akıyla tamamladık. İleri teknolojiyle, bilimsel değerlendirmeler sonucu yürüttüğümüz çalışmalarla, hem caminin onarımını hem de peyzaj düzenlemelerini titizlikle yaptık." dedi.

Ecdat yadigarı vakıf eserlerini ihya etmeye devam edeceklerini vurgulayan Ersoy, "Türkiye'nin en ücra köşelerinde olsun, isterse bir metropolde, ecdadımızdan bizlere miras kalmış olan her bir vakıf eserimize aynı hassasiyetle yaklaştığımızı hem Türkiye genelinde hem de gönül bağımızın olduğu komşu coğrafyalarda, her biri ayrı bir güzelliğe sahip eserlerimizi restore edip ihya etmeye devam ettiğimizi bir kez de bu vesileyle belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ise Edirne'nin Türkiye'de en fazla tarihi mirasa sahip illerden olduğunu söyledi.

Enez ilçesinin de Edirne'de en fazla arkeolojik tarihi değere sahip ilçesi olduğunu belirten Canalp, "Bizler sahip olduğumuz nimetlerin farkında olarak geçmişten ecdadımızdan almış olduğumuz mirası geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Bizler geçmişi yaşatarak aslında geleceğimizi inşa ediyoruz. Bugün burada ceddimiz Fatih'in de mirasına sahip çıkmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Enez Ayasofya Camisi'nin açılış kurdelesi kesildi.

Açılış törenine TBMM Kadın - Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Açılış töreni sonrası Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Selimiye Camisi'nin restorasyon ihalesini yaptıklarını anımsattı.

Restorasyonun 40 aylık sürede tamamlanacağını belirten Ersoy, "Selimiye bizim için ve tüm dünya için önemli. UNESCO dünya mirasımız." dedi.