İpsala ilçesinden Keşan'a giden B.Ç'nin kullandığı, Enez Belediyesine ait 22 EN 121 plakalı makam aracı, Esetçe Kavşağı'nda, H.Ç. idaresindeki 22 DP 209 plakalı traktörle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Belediye Başkanı Özkan Günenç ile B.Ç. ve H.Ç. ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan H.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza yerinden kareler;
Son Dakika › Güncel › Belediye başkanının aracı traktörle çarpıştı! Olay yerinden gelen görüntüler feci - Son Dakika