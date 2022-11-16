Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Belediye Başkanı Özkan Günenç ile B.Ç. ve H.Ç. ambulansla Keşan Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaralılardan H.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Özkan Günenç, Keşan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Belediye başkanının aracı traktörle çarpıştı! Olay yerinden gelen görüntüler feci - Son Dakika

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