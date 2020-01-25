Enez'de 14 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Enez'de 14 kaçak göçmen yakalandı
6 saat önce
EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:25 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Enez
ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan
'a gitmeye çalışan, Afganistan
uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Boztepe burnu açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu, 4'ü çocuk ve 1'i kadın 14 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanma anları, Sahil Güvenlik ekiplerince görüntülenen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
- Enezedirne
Son Dakika Eşini öldürüp yüz derisini soyan caninin cezası belli oldu Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakiş: Ekiplerimiz size yardımcı olmaya hazırdır Yunanistan'ın Elazığ depreminde yardımcı olduğunu öğrenen Gökhan Özoğuz'dan dikkat çeken sözler Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama: 22 kaybımız var