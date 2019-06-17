Son Dakika Haberleri: Enez'de, 2 lastik botta 73 kaçak yakalandı
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Enez'de, 2 lastik botta 73 kaçak yakalandı

9 dakika önce

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, 2 lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 73 kaçak göçmen yakalandı.

Enez'de, 2 lastik botta 73 kaçak yakalandı, System.String[]
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, 2 lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 73 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gülçavuş köyü sahilinin güneyi ile ilçe sahilinin açıklarında 2 lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botları durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan, İran ve Azerbaycan uyruklu 15'i çocuk, 17'si kadın, toplam 73 kaçağı yakaladı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- Edirne
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:37 Kaynak: DHA
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Edirne, Enez, Güncel
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