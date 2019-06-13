Son Dakika Haberleri: Enez'de, 2 lastik botta 80 kaçak yakalandı
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Enez'de, 2 lastik botta 80 kaçak yakalandı

3 saat önce

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, 2 lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 80 kaçak, yakalandı.

Enez'de, 2 lastik botta 80 kaçak yakalandı, System.String[]
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, 2 lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 80 kaçak, yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kovalık mevkii ile ilçe sahilinin güneybatısında 2 lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botları durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan ve İran uyruklu 19'u çocuk, 10'u kadın, toplam 80 kaçağı yakaladı. Karaya çıkarılan kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- Edirne
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:31 Kaynak: DHA
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Edirne, Enez, Güncel
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