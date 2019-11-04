Son Dakika Haberleri: Enez'de 32 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Enez'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

Enez'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Edirne'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla bot ile yurt dışına geçmeye çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Enez'de 32 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla bot ile yurt dışına geçmeye çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.


Enez'in Sultaniçe Limanı açıklarında, Sahil Güvenlik botu tarafından hareketlilik tespit edildi. Bölgeye ulaşan Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bir lastik botun içinde düzensiz göçmen tespit etti. Bot içinde Yunanistan'a geçmeye çalışan İran ve Afganistan uyruklu 11'i çocuk, 6'sı kadın toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı.


Gerekli işlemleri yapılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - EDİRNE

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Edirne, Enez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:06 Kaynak: İHA
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