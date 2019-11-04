Son Dakika Haberleri: Enez'de 32 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Enez'de 32 kaçak göçmen yakalandı

Enez'de 32 kaçak göçmen yakalandı

7 saat önce

EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 32 kaçak göçmen yakalandı.

Enez'de 32 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 32 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Sultaniçe Limanı açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, İran ve Afganistan uyruklu, 11'i çocuk, 6'sı kadın toplam 32 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:52 Kaynak: DHA
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