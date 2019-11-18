Son Dakika Haberleri: Enez'de 34 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Enez'de 34 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Enez'de 34 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 34 kaçak göçmen yakalandı.

Enez'de 34 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 34 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, ilçe sahili açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 7'si çocuk, 8'i kadın olmak üzere Afganistan ve İran uyruklu toplam 34 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'da benzin zammı protestolarında 1000 kişi gözaltına alındı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkedeki benzin zammını fakirlere yardım etmek için yaptıklarını söyledi İranlı Hulk, Amerika'daki kafes dövüşü turnuvasına katılacak Yunan polisi, 30 göçmeni döverek Türkiye'ye geri gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 15:19:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enez'de 34 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]