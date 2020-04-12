Enez'de 4 bin maske üretildi - Son Dakika

Enez ilçesinde 4 bin maske üretildi.

Enez Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı Aile Destek Merkezi'nde cerrahi maske üretimi gerçekleşti.

Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirlerini uyguladıklarını belirterek, "Bizde ilçemizde maske üretimine katkıda bulunduk. Gönüllülere ve Aile Destek Merkezi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Maskelerimiz dağıtılmaya başlanacaktır." diye konuştu.