Son Dakika Haberleri: Enez'de 65 kaçak yakalandı, 5 organizatör tutuklandı
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Enez'de 65 kaçak yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

19 dakika önce

EDİRNE'nin Enez ilçesinde lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 65 kaçak yakalandı.

Enez'de 65 kaçak yakalandı, 5 organizatör tutuklandı, System.String[]
EDİRNE'nin Enez ilçesinde lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 65 kaçak yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i ise tutuklandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, mobil radarla yapılan denetimlerde, ilçe sahili açıklarındaki 2 lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botları durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 7'si çocuk, 14'ü kadın, toplam 65 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
?Olayla ilgili organizatörlük yaptıkları belirlenen S.V., M.S., Ş.D., M.Ş., F.D. ve D.F. ise Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.V., M.S., Ş.D., M.Ş., F.D çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, D.F. ise serbest bırakıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Edirne, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:04 Kaynak: DHA
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