Enez'de Balıkçılar 10 Kiloluk İki Ahtapot Yakaladı
20 dakika önce
Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyü sahilinde balıkçılar 10 kiloluk iki ahtapot yakaladı.
Enez
ilçesine bağlı Sultaniçe köyü sahilinde balıkçılar 10 kiloluk iki ahtapot yakaladı.
Balıkçılık yapan Halil İbrahim Çakmak
ve İsmail Çakıcı, denize attıkları ahtapot kutuları ile 1 metre boyunda 10 kiloluk iki ahtapot yakaladı.
Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez bu kadar büyük ahtapot yakaladıklarını söyledi.
Yıllardır balıkçılık yaptıklarını anlatan Çakmak, "Hiç bu kadar büyüklükte ahtapot yakalamadık. Troller balık yataklarını bozuyor. Bir süredir buralara gelmeyince balık çeşitleri büyüklüğü çoğaldı. İstanbul
'dan restoranlardan ilgi gören ahtapotun kilosunu 45 liradan Sultaniçe Su Ürünleri Kooperatifi'ne satıyoruz.
Öte yandan, mercan, sinarit, karagöz ve diğer balık çeşitleri de artış gösteriyor." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:45 Kaynak: AA
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