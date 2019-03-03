Son Dakika Haberleri: Enez'de Balıkçılar 10 Kiloluk İki Ahtapot Yakaladı

Enez'de Balıkçılar 10 Kiloluk İki Ahtapot Yakaladı

20 dakika önce

Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyü sahilinde balıkçılar 10 kiloluk iki ahtapot yakaladı.

Enez'de Balıkçılar 10 Kiloluk İki Ahtapot Yakaladı, System.String[]
Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyü sahilinde balıkçılar 10 kiloluk iki ahtapot yakaladı.

Balıkçılık yapan Halil İbrahim Çakmak ve İsmail Çakıcı, denize attıkları ahtapot kutuları ile 1 metre boyunda 10 kiloluk iki ahtapot yakaladı.

Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez bu kadar büyük ahtapot yakaladıklarını söyledi.

Yıllardır balıkçılık yaptıklarını anlatan Çakmak, "Hiç bu kadar büyüklükte ahtapot yakalamadık. Troller balık yataklarını bozuyor. Bir süredir buralara gelmeyince balık çeşitleri büyüklüğü çoğaldı. İstanbul'dan restoranlardan ilgi gören ahtapotun kilosunu 45 liradan Sultaniçe Su Ürünleri Kooperatifi'ne satıyoruz.

Öte yandan, mercan, sinarit, karagöz ve diğer balık çeşitleri de artış gösteriyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:45 Kaynak: AA

İbrahim Çakmak, Enez, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu, Teslim Olan Teröristleri Nasıl İkna Edildiklerini Anlattı Gül ve Davutoğlu Önderliğinde Kurulacağı Söylenen Partiden Yeni Açıklama Geldi

Mansur Yavaş'ın Mal Varlığı Dudak Uçuklattı Nesli Tükenmekte Olan Oklu Kirpiyi Vahşice Öldürdüler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 14:05:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enez'de Balıkçılar 10 Kiloluk İki Ahtapot Yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]