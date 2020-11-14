Enez'de batan teknede kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

Enez'de batan teknede kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu

14.11.2020 13:59
Enez'de batan teknede kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu, System.String[]

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında, pazar günü balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan 2 kişiden Hasan Soydan'ın (32) cansız bedenine ulaşıldı.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında, pazar günü balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan 2 kişiden Hasan Soydan'ın (32) cansız bedenine ulaşıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde yaşayan Murat Erden (32), Uğur Soydan (27) ve kuzeni Hasan Soydan, balık tutmak için pazar günü sabah saatlerinde Enez'e gitti. 3 kişi, Enez Limanı'ndan Kemal Abay'a (52) ait 4,5 metre uzunluğundaki 'Eylül 17' adlı balıkçı teknesine binip, Saros Körfezi'ne açıldı. Ancak bir süre sonra 4 kişinin olduğu tekne, fırtınada alabora olup, battı. Kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta batan teknedeki Murat Erden, yaklaşık 4 saat yüzerek, karaya çıktı ve durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince hem havadan hem de denizden arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Uğur Soydan da bir süre sonra sağ kurtarılarak, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.Arama- kurtarma ekipleri, bugün saat 09.30 sıralarında, ilçe sahili açıklarında 1 kişinin cansız bedenini bularak, kıyıya çıkardı. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Enez Devlet Hastanesi morguna konulan cansız bedeninin, ailesinin teşhisi sonucu Hasan Soydan'a ait olduğu belirlendi. Kayıp Kemal Abay'ı ise arama- kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


Enez'de batan teknede kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu
Enez'de batan teknede kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu
Enez'de batan teknede kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu
Enez'de batan teknede kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu
Enez'de batan teknede kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu
Enez'de batan teknede kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu

Arama Kurtarma, Saros Körfezi, Edirne, Enez, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Enez'de batan teknede kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika


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