Enez'de bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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Enez'de bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:27 Kaynak: İHA
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı. İçlerinde 4 çocuk ve 1 kadın bulunan göçmenler İl Göç Müdürlüğüne gönderildi.
Enez'in Boztepe Burnu açıklarında, lastik botla ile sınırı yasa dışı yollarda geçmeye çalışan göçmen grubu, görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından fark edildi. Radarda tespit edilen noktaya giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki lastik botu durdurdu. Bot içerisindeki Afganistan uyruklu 1'i kadın, 4'ü ise çocuk, toplam 14 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - EDİRNE
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