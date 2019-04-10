Son Dakika Haberleri: Enez'de Botları Batma Tehlikesi Geçiren 43 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Enez'de Botları Batma Tehlikesi Geçiren 43 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

1 saat önce

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde Yunanistan'a geçmeye çalışırken lastik botlarının batma tehlikesi geçirmesi nedeniyle yardım çağrısı yapan 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Enez'de Botları Batma Tehlikesi Geçiren 43 Kaçak Göçmen Kurtarıldı, System.String[]
EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde Yunanistan'a geçmeye çalışırken lastik botlarının batma tehlikesi geçirmesi nedeniyle yardım çağrısı yapan 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyü sahili açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan ve içerisinde Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 15'i çocuk 9'u kadın 43 kaçak göçmenin bulunduğu lastik bottakilerden batma tehlikesi nedeniyle yardım çağrısı yapıldı. Kaçakların çağrısı üzerine harekete geçen Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 43 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

- Edirne
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:26 Kaynak: DHA
Edirne, Yunanistan, Enez, Güncel
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