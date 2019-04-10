Enez'de Botları Batma Tehlikesi Geçiren 43 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
1 saat önce
EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde Yunanistan'a geçmeye çalışırken lastik botlarının batma tehlikesi geçirmesi nedeniyle yardım çağrısı yapan 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:26 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez
ilçesinde Yunanistan
'a geçmeye çalışırken lastik botlarının batma tehlikesi geçirmesi nedeniyle yardım çağrısı yapan 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyü sahili açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan ve içerisinde Afganistan
, Pakistan
ve İran
uyruklu 15'i çocuk 9'u kadın 43 kaçak göçmenin bulunduğu lastik bottakilerden batma tehlikesi nedeniyle yardım çağrısı yapıldı. Kaçakların çağrısı üzerine harekete geçen Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, 43 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
- Edirne
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