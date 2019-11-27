Son Dakika Haberleri: Enez'de bulunan tarihi eserlerin kopyaları Ege'ye bırakıldı
Son Dakika Güncel Enez'de bulunan tarihi eserlerin kopyaları Ege'ye bırakıldı - Son Dakika

Enez'de bulunan tarihi eserlerin kopyaları Ege'ye bırakıldı

6 saat önce

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında, su altı müzesi ve yapay resif çalışmaları kapsamında ilçedeki kazılarda bulunan heykellerin kopyaları denize batırıldı.

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında, su altı müzesi ve yapay resif çalışmaları kapsamında ilçedeki kazılarda bulunan heykellerin kopyaları denize batırıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Belediye Başkanı Özkan Günenç, yetkililer ve basın mensupları Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarıyla heykellerin batırılacağı alana getirildi.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı,heykeller batırılmadan önce dalgıç kıyafeti giydi ve bir eğitmenle batığın gerçekleşeceği alana daldı.

Enez sahilindeki Altınkum mevkisinde kıyıdan 1 mil uzaklıkta "Tanrıça" ve "Nike" heykelleri ve Enez Kalesi rölyefinin kopyaları 18 metre derinliğe bırakıldı.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı, dalışın ardından basın mensuplarının bulunduğu Sahil Güvenlik Botu'na çıktı.

Kaymakcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye- Avrupa Birliği çalışmaları kapsamında Bulgaristan ve Karadeniz havzasında yaptıkları iş birliği programının bir adımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Projeyle Enez'de bir su altı dalış merkezi oluşturmak istediklerini belirten Kaymakcı, şunları kaydetti:

"Su altında bir müze oluşturmak istiyoruz çünkü Enez köklü bir tarihe sahip. Enez'in neresini kazsanız bir tarihi eser çıkıyor. Dolayısıyla biliyoruz, bazı eserler başka illerdeki müzelerde sergileniyor. Ama biz Enez'den çıkmış tarihi eserlerin kopyalarını su altına indiriyoruz. Yapay resifler bunlar. Böylelikle hem tarihi öğreniyoruz hem de Enez açısından, dalgıçlık sporunu geliştirmek açısından çok yararlı."

Enez'de bulunan tarihi eserlerin kopyaları Ege'ye bırakıldı

Edirne, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:42 Kaynak: AA
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