Son Dakika Haberleri: Enez'de büyük buluşma
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Enez'de büyük buluşma

20 dakika önce

Enez Lisesi ve Ortaokulu mezunları, ilk kez, hafta sonu düzenlenen bir etkinlikle bir araya geldi.

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"Enez'de Büyük Buluşma" adıyla gerçekleşen etkinlikte, mezunlar vegeçmişte Enez Lisesinde görev yapmış öğretmenler, Gençlik Parkında buluştular. Duygulu anların yaşandığı buluşmanın ardından, etkinlik, Cumhuriyet Meydanında yapılan toplu yürüyüş ve Enez Lisesinde düzenlenen törenle devam etti.

Törende, İlçe Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Milli Eğitim Müdürü Vedat Uzun, emekli öğretmenler Zehra ve Aziz Oral, günün anlamına ilişkin konuşmalarını yaptılar. Enez Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kurt'ta konuşma yaparak, Enez Lisesine ve Enez Lisesi mezunlarına her daim destek olunacağını ve etkinliğin düzenlenmesinde katkıları olan herkese teşekkürlerini dile getirdi. Lisenin bahçesinde devam eden etkinlikte, katılımcılara pilav ve ayran ikramında bulunuldu. Bahçede düzenlenen müzik dinletisinin ardından, Enez Sahilinde düzenlenen akşam yemeği ile etkinlik sona erdi.

Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:14 Kaynak: Bültenler
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