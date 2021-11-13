Enez'de çalınan iki koyunun telef edildiği öne sürüldü - Son Dakika

Enez ilçesinde bir kişi, ağıldan çalınan iki koyununun telef edildiğini öne sürerek polise başvurdu.

Rıdvan Pınarcı, Harmanlık mevkisindeki ağılına gittiğinde 2 koyununun ağılda olmadığını fark etti.

Enez Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunan Pınarcı, koyunlarını ağıl yakınında telef olmuş halde buldu.

Pınarcı, yaptığı açıklamada, tanımadığı kişi ya da kişilerin tel örgü ile çevrili ağılına girerek koyunlarını çaldığını söyledi.

Durumu polise bildirdiğini anlatan Pınarcı,"Bir gün sonra ağılın yakınına biri gebe olan 2 koyunu telef edilmiş halde buldum. Çok üzüldük, buna neden olanların bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.