Enez'de çocuk şenliği düzenlendi - Son Dakika

Enez ilçesinde çocuk şenliği düzenlendi.

İlçedeki pazar yerinde düzenlenen etkinlikte çocuklar oyun oynayıp eğlenceli vakit geçirdi.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, şenliğe katılan çocukların güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Çocukların oynadıkları oyunlar ve etkinliklere mutlu olduğunu belirten Göktaş, "Pandemi nedeniyle uzun süre evlere kapanan kardeşlerimize bunu yaşatmak istedik. Edirne Valimiz Ekrem Canalp'e, Enez Belediye Başkanımız Özkan Günenç'e ve etkinliğe katılan sanat emekçilerine teşekkür ediyorum." dedi.