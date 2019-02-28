Enez'de Kurtlar Koyunlara Saldırdı

Enez
ilçesinde kurtların saldırdığı ağıldaki 18 küçükbaş hayvan telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Enez'e bağlı Karaincirli köyü yakınlarında Ersin Çakır
'a (42) ait ağıldaki koyunlara kurtlar saldırdı.
Saldırıda 18 koyun telef oldu.
Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde koyunlarını kontrol etmek için ağıla geldiğini belirterek, "Gece kontrol ettiğimde bir şey yoktu. Sabah
bu korkunç manzara ile karşılaştım. 11 koyunum telef olmuş, 7 koyunum da çeşitli yerlerinden ağır yaralanmış. Toplam 18 koyunum telef oldu. Çok üzgünüm." diye konuştu.
Karaincirli köyü muhtarı Osman Öztekin de çobanların köyün etrafında kurtların gezdiğini haber verdiğini ifade etti.
Aç kalan kurtların köyün yakınındaki ağıla girerek koyunları telef ettiğini anlatan Öztekin, "Kar yağdığında kurtlar muhtemelen aç kaldı. Aç kalan kurtlar koyunlara saldırdı. 18 koyun telef oldu üzüldük." dedi.