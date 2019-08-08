Son Dakika Haberleri: Enez'de lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı
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Enez'de lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Edirne'nin Enez ilçesinde sınır Yunanistan'a yasa dışı olarak lastik botla geçmeye çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Enez'de lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Edirne'nin Enez ilçesinde sınır Yunanistan'a yasa dışı olarak lastik botla geçmeye çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

7 Ağustos 2019 tarihinde Edirne'nin Enez ilçesi Boztepe Burnu açıklarında Sahil Güvenlik Botları tarafından fark edilen lastik bot durduruldu. Bot içinde yapılan incelemelerde 23 Afganistan, 12 İran ve 1 Özbekistan olmak üzere toplam 36 düzensiz göçmen yakalandı. - EDİRNE
Yunanistan, Edirne, Enez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:57 Kaynak: İHA
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