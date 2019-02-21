Son Dakika Haberleri: Enez'de, Lastik Botta 28 Kaçak Göçmen Yakalandı

Enez'de, Lastik Botta 28 Kaçak Göçmen Yakalandı

1 saat önce

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, yabancı uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.

Enez'de, Lastik Botta 28 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan  Yunanistan'a geçmeye çalışan, yabancı uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karagöl Mevki açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan  Afganistan ve İran uyruklu 5'i çocuk, 6'sı kadın toplam 28 kaçak göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:48 Kaynak: DHA

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