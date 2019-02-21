Son Dakika Haberleri: Enez'de, Lastik Botta 28 Kaçak Göçmen Yakalandı

Enez'de, Lastik Botta 28 Kaçak Göçmen Yakalandı

45 dakika önce

Edirne'nin Enez ilçesi sahilinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, yabancı uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.

Enez'de, Lastik Botta 28 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'nin Enez ilçesi sahilinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, yabancı uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karagöl mevkisi açıklarında lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu, 5'i çocuk, 6'sı da kadın 28 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:11 Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Edirne, Yunanistan, Enez, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Rapçi Ezhel, Uyuşturucu Davasından İkinci Kez Beraat Etti Son Dakika! AİHM, Ilısu Barajı İnşaatı Nedeniyle Hasankeyf Sit Alanının Zarar Gördüğü İddialarıyla Yapılan Başvuruyu Reddetti

Bakan Deprem Bilançosunu Açıkladı: 85 Konut, 5 Ahır, 1 Okul ve 2 Cami Hasar Gördü Binali Yıldırım: Silivri'de Çiçekçilikten 4 Bin Kişi İş Sahibi Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 13:56:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enez'de, Lastik Botta 28 Kaçak Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]