Enez'de, Lastik Botta 28 Kaçak Göçmen Yakalandı
45 dakika önce
Edirne'nin Enez ilçesi sahilinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, yabancı uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.
Edirne
'nin Enez
ilçesi sahilinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan
'a geçmeye çalışan, yabancı uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Karagöl
mevkisi açıklarında lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan
ve İran
uyruklu, 5'i çocuk, 6'sı da kadın 28 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:11 Kaynak: DHA
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