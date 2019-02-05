Enez'de, Lastik Botta 30 Kaçak Göçmen Yakalandı
1 saat önce
EDİRNE'nin Enez ilçesi sahilinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, yabancı uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.
EDİRNE'nin Enez
ilçesi sahilinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan
'a geçmeye çalışan, yabancı uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Sultaniçe mevkisi açıklarında lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan
, İran
ve Bangladeş
uyruklu, 4'ü çocuk, 4'ü de kadın 30 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
- Edirne
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:01 Kaynak: DHA
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