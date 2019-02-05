Son Dakika Haberleri: Enez'de, Lastik Botta 30 Kaçak Göçmen Yakalandı

Enez'de, Lastik Botta 30 Kaçak Göçmen Yakalandı

1 saat önce

EDİRNE'nin Enez ilçesi sahilinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, yabancı uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.

Enez'de, Lastik Botta 30 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
EDİRNE'nin Enez ilçesi sahilinde, lastik botla yasa dışı yollardan  Yunanistan'a geçmeye çalışan, yabancı uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sultaniçe mevkisi açıklarında lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan  Afganistan, İran ve Bangladeş uyruklu, 4'ü çocuk, 4'ü de kadın 30 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:01 Kaynak: DHA

Edirne, Yunanistan, Enez, Güncel
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